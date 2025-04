Giovannelli e Associati e Portolano Cavallo nell’emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo di Genenta Science

Gianvittorio Giroletti Angeli, Andrea Bartolucci, Alessandro Tanno

Giovannelli e Associati ha assistito Genenta Science, biotech italiana quotata al Nasdaq specializzata nell’immuno-oncologia e nelle terapie cellulari e geniche, nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionari convertendo di 20 milioni di euro - funzionale a supportare l’espansione della propria pipeline nel carcinoma renale metastatico - sottoscritto da Fondazione ENEA Tech e Biomedical, fondazione che gestisce, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Fondo per il Trasferimento Tecnologico e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, assistita da Portolono Cavallo.

Il team di Giovannelli e Associati è stato coordinato dai partner Gianvittorio Giroletti Angeli e Andrea Bartolucci ed era composto dagli associates Francesca di Lorenzo per gli aspetti Corporate M&A e Santi Marco Calabrò per gli aspetti giuslavoristici.

Il team di Portolano Cavallo è stato invece coordinato dai soci Alessandro Tanno, responsabile del dipartimento di Banking&Finance, e Antonia Verna e dalla senior associate Simona Siciliani, coadiuvati da Gianmarco Casciotta, nonché da Tabita Costantino per gli aspetti giuslavoristici, Francesca Ellena e Chiara Ciapparelli per gli aspetti di proprietà intellettuale, Elisa Stefanini e Claudio Todisco per gli aspetti regolamentari del settore health care, Giulio Novellini e Elena Mandarà per gli aspetti privacy, Ilaria Curti e Gaia Accetta per gli aspetti di compliance 231.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile Marchetti, nella persona del notaio Andrea De Costa.