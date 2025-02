GOP e ADVANT Nctm nei finanziamenti da oltre 50 milioni di Euro per il teleriscaldamento di Ecotermica Servizi S.p.A. (ETS) e di Meco Sauze s.r.l.

Maria Panetta e Giacomo Zennaro

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito un pool di banche finanziatrici - MPS (che ha agito in qualità di Lender, Mandated Lead Arranger, Account Bank e Agent Bank), Banco BPM (Lender e Mandated Lead Arranger) e BPER (Lender e Mandated Lead Arranger) – nei finanziamenti per oltre 50 Milioni di Euro a Ecotermica Servizi S.p.A. (ETS), società attiva nel settore del teleriscaldamento, controllata dal Gruppo Fratelli Visconti Sapa e dal fondo infrastrutturale PATRIZIA, ed alla controllata Meco Sauze s.r.l. (anch’essa attiva nel settore del teleriscaldamento).

La struttura dell’operazione consta di una linea volta a rifinanziare il debito in essere, due linee capex per la costruzione degli impianti di Busalla e Sauze d’Oulx, e una linea dedicata per future operazioni di M&A per supportare la crescita di ETS.

Ad oggi ETS è proprietaria di sette reti di teleriscaldamento tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, con una capacità termica complessiva di 80 GWh all’anno che serve circa 9.000 famiglie, e tramite Busalla e Sauze d’Oulx servirà ulteriori 2.500 famiglie, con una capacità termica addizionale di 25 GWh all’anno. La Società ha inoltre in pipeline diverse operazioni di M&A che le consentiranno di diventare uno dei principali operatori indipendenti in Italia nel settore del teleriscaldamento.

GOP ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team coordinato dal partner Giuseppe Velluto e guidato per gli aspetti finanziari dalla senior counsel Maria Panetta e per gli aspetti industriali e di due diligence dal counsel Giacomo Zennaro, coadiuvati dagli associate Filippo Andreoni, Franco Zeppieri, Ludovica Bini e Rebecca D’Alessandro.

ADVANT Nctm ha assistito ETS e Meco Sauze, con un team guidato dal partner Eugenio Siragusa, con la counsel Bianca Macrina e l’associate Andrea Bertoni. ETS è stata inoltre supportata da SURE – Sustainable Revolution, che ha agito in qualità di Debt Advisor.