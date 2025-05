L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vasto, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto presenta il convegno internazionale dal titolo

“GLI ORDINAMENTI A CONFRONTO NEL DIRITTO DELLA CRISI 4.0”.

Il tema centrare del convegno è il Diritto della Crisi 4.0, affrontato considerando gli impatti dell’intelligenza artificiale. Ma durante le due giornate dell’evento, si toccheranno anche alcune delle tematiche classiche che continuano ad occupare le riflessioni giuridiche ed aziendalistiche, come le procedure concorsuali o le vendite giudiziali, affrontati in un contesto internazionale. Il Diritto della Crisi 4.0 ci pone dinanzi a nuovi strumenti e paradigmi che schiudono scenari, fino a qualche anno fa forse neppure immaginabili, ma che oggi, invece, inducono forzatamente non solo lo studioso ma anche il professionista e il giudice a tenerne conto nelle soluzioni ai disagi delle imprese e dei consumatori. Per ragionare su questi nuovi elementi e per confrontarci sui temi classici sempre nuovi è stato organizzato questo congresso internazionale nel quale sono stati chiamato a raccolta studiosi, professionisti e magistrati dei continenti europeo e americano.

L’evento avrà luogo il 29 e 30 maggio a Vasto (CH), presso Palazzo D’Avalos, in Piazza Lucio Valerio Pudente n. 5. La frequenza al corso consentirà l’attribuzione di crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua obbligatoria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (max 14 crediti) e dell’Ordine degli Avvocati (max 12+3 crediti) nei limiti previsti dai regolamenti dei rispettivi ordini professionali. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il Form di registrazione

Per informazioni ugdcecdivasto@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

