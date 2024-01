Almawave S.p.A. (Gruppo Almaviva) finalizza l’acquisizione del 70% di Mabrian Technologies, S.L..

Giuliano Giaquinto, Josep Enrich

Almawave S.p.A., tramite la controllata The Data Appeal Company S.p.A., ha completato l'acquisizione di una quota pari al 70 (settanta) % del capitale sociale di Mabrian Technologies, S.L. società spagnola specializzata nello sviluppo e realizzazione di soluzioni in ambito Travel e Destination Intelligence e focalizzata su soluzioni innovative di data analytics e decision intelligence AI KPI's.

Almaviva è un Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology.

CMP Law ha assistito Almawave S.p.A. con un team composto da Dario Picone e Giuliano Giaquinto (in foto a sinistra).

In Spagna, Almawave è stata assistita dallo Studio Bartolome & Briones con un team composto da Josep Enrich (in foto a destra) e Gerard Llebot.

Mabrian Technologies, S.L. è stata assistita nell’operazione da Cuatrecasas, con un team composto da Alejandro Payá, Xavier Morera e Maria Gili.