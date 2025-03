Alternative Capital Partners Sgr nell’ingresso in Energethica Favria: gli studi coinvolti

Marco Moscatelli, Nicola Gaglione, Lorenzo Parola e Luigi Agostinacchio

Alternative Capital Partners Sgr (Acp Sgr), per conto del fondo Sustainable Securities Fund (Ssf), ha perfezionato l’ingresso nel capitale nella società Energethica Favria ai fini della costruzione di un impianto per la produzione di biometano da scarti agricoli con una capacità produttiva prevista di 250 smc/h nel comune di Favria (To). Sponsor dell’operazione è la società MondoPower, holding operativa italiana con una consolidata esperienza nella progettazione, costruzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto sarà di circa 10,3 milioni di euro e verrà finanziato in parte da Ssf fino a 3,6 milioni di euro tra debito subordinato ed equity di minoranza e in parte da BCC Banca ICCREA e Banca D’Alba che hanno sottoscritto un Green Loan in project finance per 5,8 milioni di euro complessivi.

Alternative Capital Partners Sgr (Acp Sgr) è stata assistita da Parola Associati nell’attività di due diligence legale e nella predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale per l’investimento con un team guidato dal Managing Partner Lorenzo Parola (in foto) e composto dal senior associate Luigi Agostinacchio (in foto) e dall’associate Gianluca Zampieri. Le attività di due diligence sono state guidate dal partner Andrea Leonforte con il supporto del trainee Antonio Fuiano.

Lo studio PedersoliGattai ha assistito BCC Banca Iccrea e Banca D’Alba nella redazione e predisposizione della documentazione finanziaria con un team composto dal partner Nicola Gaglione (in foto), dal counsel Marco Moscatelli (foto) e dall’associate Francesco Pasetto.