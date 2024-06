Ambiente di lavoro stressogeno e responsabilità del datore di lavoro

Lavoro - Lavoro subordinato - Tutela delle condizioni di lavoro - Ambiente lavorativo stressogeno - Assenza di intento persecutorio - Violazione dell’art. 2087 c.c. - Sussistenza.

Un ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente...