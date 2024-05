Amministratori, bancarotta grave anche se il debito è solo con il Fisco

Per gli amministratori, un enorme debito tributario che integra, quasi per l’intero, il passivo globalmente considerato di un fallimento può comportare l’applicazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, in caso di condanna per il reato di bancarotta. E non rileva il fatto che gli altri creditori (come ad esempio i lavoratori) siano stati soddisfatti poiché aver lasciato crescere l’esposizione debitoria dell’azienda in misura così rilevante verso l’Erario, costituisce comunque...

