AMTF avvocati con Hippocrates holding per l’accordo sindacale sui premi di risultato

AMTF Avvocati con il partner Piercarlo Antonelli ha assistito Hippocrates Holding Spa (società che controlla la rete di 461 farmacie a marchio “LaFarmacia” con oltre 2.400 dipendenti) e il suo team composto dalla responsabile legal in house Marta Massarelli e dalla responsabile HR Francesca Gazza, nella definizione di un accordo quadro concluso con le principali organizzazioni sindacali nazionali per il riconoscimento di premi di risultato convertibili in servizi welfare a favore dei dipendenti e...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi