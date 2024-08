Andersen con Tecnikabel nella vendita di una quota di maggioranza a Andera Partners ed Equiter

Maurizio Ferrero, Guido De Vecchi

Un team multidisciplinare ha assistito il gruppo e la famiglia Garaffi per le attività di M&A Advisory, nella stesura del piano industriale, nelle pratiche di due diligence e legali

Milano, 30 luglio 2024 – Andersen ha assistito Tecnikabel, azienda leader in Italia nella produzione di cavi speciali, nella vendita delle quote di maggioranza ad Andera Partners ed Equiter.

La famiglia Garaffi, storico azionista del gruppo, sempre assistita dallo studio, ha reinvestito nell’operazione acquisendo una quota di minoranza.

Fondata a Volpiano (TO) Tecnikabel è attiva da oltre 40 anni nel settore dei cavi in rame e in fibra ottica, dei cablaggi e dei connettori. Si distingue nel mercato per l’elevato know-how tecnologico, per l’ampio portafoglio di soluzioni customizzate, certificazioni e brevetti. Nel 2023 ha raggiunto un giro d’affari complessivo di oltre 140 milioni di euro ed è presente con stabilimenti produttivi in Italia, Germania, Polonia e Cina, e con strutture commerciali negli Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico.

I partner di Andersen Maurizio Ferrero e Guido De Vecchi, coadiuvati da Ottavio Reale, Andrea Savino e Rosario Gisone hanno agito in qualità di M&A advisors, svolgendo attività di scouting, business planning, assistenza alla due diligence e negoziazione. Luca Bolognesi ha strutturato la parte fiscale dell’operazione, mentre il partner Gherardo Cadore con Carlo Riso si sono occupati degli aspetti corporate, M&A nonché degli altri aspetti legali dell’operazione.

Andera Partners ed Equiter sono stati assistiti da Ethica Group in qualità di advisor finanziario con il team di M&A Advisory (Filippo Salvetti, Alessandro Corina) e Debt Advisory (Federica Carcani, Sandro Ravera Chion), McDermott in qualità di advisor legale (corporate e finanziamento), Roland Berger in qualità di advisor commerciale, EFESO per la due diligence operations e supply chain, PwC per la due diligence finanziaria e fiscale, ed ERM per la due diligence ESG ed EHS.