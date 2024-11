Annullato il testamento se l’incapacità si desume da forma e contenuto

Sono sempre più frequenti i casi di testamenti olografi scritti con evidente incertezza da persone anziane o malate nell’ultimo scorcio della loro vita, a favore di chi ne cura l’assistenza domiciliare.

Dalla Corte d’appello di Milano (sentenza 2731 del 17 ottobre 2024, presidente Chiulli, estensore Grazioli) giunge un serio monito circa l’inaccettabilità di testamenti che trasudano, per contenuto e confezione, l’incapacità del testatore di rendersi conto delle disposizioni, anche in situazioni, come...