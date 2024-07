A&O Shearman e BonelliErede nell’acquisizione di Mapo da parte di AB Mauri

Antonio Ferri, Riccardo Di Laura, Silvia Romanelli, Bianca Grisostomi Travaglini

A&O Shearman ha assistito AB Mauri, società del gruppo internazionale Associated British Foods Plc (ABF), nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Mapo S.r.l., azienda attiva nella produzione di prodotti bakery congelati. Gli azionisti di Mapo S.r.l. sono stati assistiti da BonelliErede.

AB Mauri è un’azienda leader a livello globale nella produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione, pasticceria e pizzeria. Conta 7.000 dipendenti, 50 stabilimenti in 32 Nazioni, con vendite in oltre 100 Paesi. Questa acquisizione strategica ha lo scopo di rafforzare la supply chain e creare le condizioni per investimenti in nuova capacità produttiva per soddisfare la domanda crescente in Italia e all’estero.

Il team multidisciplinare di A&O Shearman è stato guidato dal partner Giovanni Gazzaniga con il counsel Antonio Ferri, coadiuvati dall’associate Riccardo Di Laura e dalle trainee Ludovica Boiocchi e Sofia Antonello, per gli aspetti di diritto societario nonché dalla senior associate Errico Roberta e dalla trainee Maria Chiara Costantini per gli aspetti di diritto amministrativo. I profili di diritto del lavoro dell’operazione sono stati seguiti dal partner Livio Bossotto, con il senior associate Claudio Chiarella e la trainee Mariachiara Quintiliani e quelli fiscali dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

BonelliErede ha assistito i venditori con un team guidato dalla partner Silvia Romanelli e composto, per gli aspetti corporate, dagli associate Isidoro Pietro Livia, Bianca Grisostomi Travaglini e Federico Anania, e per gli aspetti real estate dall’associate Leonardo Cavatorta. La partner Antonella Negri e l’associate Martina Marino hanno curato i profili di diritto del lavoro, il partner Stefano Brunello Dormal e l’associate Luciano Chirico quelli fiscali, mentre il partner Vittorio Allavena ha curato taluni profili prodromici all’esecuzione dell’operazione.