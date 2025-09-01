A&O Shearman e Clifford Chance nel bond di Cassa di Risparmio di Bolzano

Alessandra Pala, Gioacchino Foti

A&O Shearman ha assistito Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 100 milioni di euro e scadenza a 6 anni (24 luglio 2031), destinato a investitori istituzionali. Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking in qualità di Sole Lead Manager.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,375% fino alla data di reset (24 luglio 2030). A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà determinata con riferimento al tasso mid-swap a un anno, incrementato di un margine di 230 punti base.

I titoli sono stati emessi in forma dematerializzata, accentrati presso Monte Titoli e ammessi a quotazione presso Euronext Access Milan.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha curato gli aspetti tax.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dall’associate Nicole Paccara e dalla trainee Arianna Merlo.