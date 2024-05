A&O Shearman, fusione completata con successo

Nasce il primo studio legale globale d’élite completamente integrato con una presenza capillare a livello globale e capace di fornire assistenza legale d’eccellenza in maniera uniforme in tutte le aree geografiche.

Quasi 4.000 avvocati, circa 800 soci, operanti in 47 uffici con un fatturato combinato pari a circa 3,5 miliardi di dollari USA.

Londra e New York, 1 Maggio 2024 – A&O Shearman è lieta di annunciare il completamento della fusione tra Allen & Overy e Shearman & Sterling.

Il primo studio legale d’élite globale completamente integrato, con circa 7.000 persone e quasi 4.000 avvocati, di cui circa 800 soci, nei 47 uffici dei 29 paesi in cui è presente. Grazie a competenze di altissimo livello e alla diversità di talenti che lo contraddistinguono, A&O Shearman può offrire un’assistenza altamente innovativa in ogni settore industriale, mercato e area geografica. È l’unico studio legale con pari credibilità, reputazione e posizionamento d’eccellenza nei mercati legali più influenti, quello americano, inglese e in tutte le economie più dinamiche e competitive del mondo. La forza dello studio deriva dalle sue competenze e esperienze globali e da uno standard di eccellenza inflessibile, supportato da una profonda conoscenza dei mercati locali.

A&O Shearman è già lo studio legale di oltre un terzo delle società quotate alla Borsa di New York e di un quinto delle società sul NASDAQ, così come di molte altre delle principali aziende mondiali quotate sui principali listini al mondo, come la Borsa di Londra, Euronext, Euronext Parigi, Borsa di Francoforte, Abu Dhabi Securities Exchange, Dubai Financial Market e le Borse di Tokyo e Hong Kong.

Khalid Garousha, senior partner di A&O Shearman, ha dichiarato: “Oggi iniziamo un viaggio entusiasmante come nuovo studio legale - uno studio che ha una piattaforma globale unica per i nostri clienti. A&O Shearman è un nuovo leader del settore con un’esperienza senza pari, una cultura unica e capacità veramente globali. Sono impaziente di lavorare al fianco dei miei colleghi per sviluppare al massimo il potenziale del nostro nuovo studio. Offriremo ai clienti quello di cui hanno bisogno nell’attuale contesto economico e regolamentare, soluzioni integrate di altissimo livello e una conoscenza ed esperienza maturate nelle varie regioni geografiche difficili da replicare.”

Adam Hakki, co-chair del Board e della Executive Committee globali di A&O Shearman e chair delle attività negli Stati Uniti, ha commentato: “La combinazione di due dei più prestigiosi studi legali al mondo, con punti di forza complementari e valori condivisi, è stata attentamente progettata per fornire risposte - al massimo livello – a ciò che i rispettivi clienti e colleghi hanno affermato di cercare e che non troveranno altrove. Il feedback che abbiamo ricevuto fino ad ora, sia esternamente che internamente, è stato estremamente positivo, e i nostri clienti sono ansiosi di scatenare la potenza combinata del nuovo studio. A&O Shearman è stato costruito per ottenere risultati eccellenti per i clienti, e ora è nostra intenzione realizzare quanto promesso.”

Hervé Ekué, managing partner di A&O Shearman, ha dichiarato: “Ciò che entrambi gli studi avevano in comune, e ciò che A&O Shearman continuerà a fornire, è un profondo impegno per l’eccellenza, la collaborazione e l’innovazione. Non conosco nessun altro studio legale al mondo che combini presenza sul mercato, solida esperienza e approccio innovativo al nostro pari. La nostra capacità di portare prospettive diverse, background e competenze ai clienti, pone A&O Shearman in una classe a sé, e continueremo a dare priorità e incoraggiare sempre un approccio di profonda collaborazione.”

La struttura delle practice globali

A&O Shearman sarà strutturato per rispondere alle esigenze dei clienti attuali e future, migliorando ulteriormente la collaborazione interna. Si presenterà al mercato, e svilupperà e gestirà il talento, attraverso una matrice di practice group globali e settori industriali in tutto il mondo.

I practice group globali, che includono aree come M&A, Litigation and Investigation, Debt Finance e molti altri, assisteranno i clienti su questioni muti-giurisdizionali e garantiranno la collaborazione ovunque serva nel mondo e un’offerta coerente attraverso le varie regioni geografiche.

Per offrire un approccio focalizzato sul settore in cui operano i clienti sono stati definiti sei settori industriali chiave che opereranno in modo trasversale attraverso le practices, i prodotti e le regioni geografiche. Questi settori sono Energy and Infrastructure, Established Industry, Financial Institution, Life Science, Private Capital/Private Equity e Tecnologia. Gli avvocati dello studio in tutto il mondo supporteranno anche sottosettori e industrie specifiche aggiuntive.

Gli uffici locali si concentreranno su: strategie di go-to-market domestiche, sviluppo delle sinergie tra i team, costruzione della reputazione nel mercato locale; attrazione e sviluppo dei talenti; gestione operativa.