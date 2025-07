A&O Shearman rafforza la presenza nel private capital con un nuovo socio per il leveraged finance

Diego Esposito

A&O Shearman annuncia l’ingresso di Diego Esposito come partner leveraged finance presso la sede di Milano. L’arrivo dell’avvocato Esposito rappresenta un tassello fondamentale nell’espansione del team globale e locale di leveraged finance di A&O Shearman e conferma l’impegno dello Studio a rafforzare la propria offerta nel private capital in Italia, dopo la recente promozione di Alessandra Pala a partner.

“L’arrivo di Diego rappresenta una tappa molto importante nella nostra strategia di crescita e riflette la nostra ambizione di essere protagonisti nel mercato del private capital, in un momento in cui il leveraged finance rappresenta un elemento chiave per sostenere operazioni complesse” ha affermato Paolo Nastasi, managing partner di A&O Shearman in Italia. “Diego si unisce a un team già altamente qualificato e riconosciuto nel mercato, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni integrate di leveraged finance di diritto italiano, inglese e statunitense” ha concluso.

Diego Esposito è un professionista riconosciuto nel settore, in Italia e all’estero, con una vasta esperienza nelle operazioni di acquisition e leveraged finance, prestiti sindacati, finanziamenti corporate, strutture di finanziamento super senior revolving, prestiti obbligazionari high-yield e private placement. Nel corso della sua carriera, ha assistito arranger, sponsor, finanziatori, fondi debito e borrower in numerose operazioni sul mercato domestico e cross-border. Prima di entrare in A&O Shearman, Diego è stato partner di Linklaters presso la sede di Milano, e in precedenza ha maturato esperienze professionali negli uffici di Hong Kong e Londra.

Pietro Scarfone e Stefano Sennhauser, partner della practice italiana di Debt Finance, hanno aggiunto: “Il mercato italiano sta mostrando segnali di grande vivacità, con operazioni sempre più sofisticate e tempi di esecuzione sempre più serrati che richiedono visione, flessibilità e presenza sul territorio. Con il contributo di Diego saremo ancora più attrezzati per supportare i nostri clienti e incrementare la nostra quota di mercato.”

Diego ha commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di A&O Shearman in un momento così dinamico sia per lo Studio che per il mercato del leveraged finance. Questo settore sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel sostenere la crescita dell’economia reale e le iniziative strategiche delle imprese e fondi. Non vedo l’ora di collaborare con i nuovi colleghi in Italia e del network globale per sviluppare ulteriormente la nostra offerta e continuare a supportare i clienti nelle operazioni più sfidanti, complesse e di alto profilo.”