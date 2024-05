A&O Shearman con Zenith Global nella partnership con Dexia per la gestione di 3 miliardi di crediti performing Zenith Global ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di servicing per la gestione di un portafoglio da 3,1 miliardi di euro di crediti in bonis derivanti da finanziamenti concessi da Dexia ad aziende della pubblica amministrazione e a partecipazione pubblica.