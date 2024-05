Gitti, Guardamagna e Piazza Spessa per l’acquisizione dell’impianto biogas dell’azienda Agrimora da parte di Ringas

Antonio Di Salvo, Gabriele Piccinini, Giovanna Piazza Spessa

Gitti and Partners ha assistito Ringas, partecipata dal fondo SWEN Impact Fund for Transition 2, gestito da SWEN Capital Partners (il maggior fondo di impatto europeo interamente dedicato a investimenti nelle infrastrutture di gas rinnovabile) e BiogaServizi (principale gestore italiano di impianti biogas), nell’acquisizione dell’impianto biogas dell’azienda Agrimora in provincia di Alessandria, da convertirsi a biometano.

Le proprietarie dell’impianto biogas, sig.ra Francesca Carla Rapetti e sig.ra Elena Barbieri, sono state rispettivamente assistite dall’Avv. Gabriele Piccinini (in foto al centro) dello Studio Guardamagna e Associati e dall’Avv. Giovanni Piazza Spessa (in foto a destra) per gli aspetti legali e dalla dott.ssa Francesca Rapetti dello studio RCG di Genova per gli aspetti fiscali.

Il team multidisciplinare di Gitti and Partners è stato guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dal partner Giacomo Pansolli, insieme ad Antonino Di Salvo (in foto a sinistra), Vera Greco e Andrea Idone, per gli aspetti corporate-M&A, a Daniele Rositani per gli aspetti real estate, alla partner Elisa Mapelli con Francesco Cannavina, per gli aspetti labour, alla partner Laura Sommaruga con Federico Ianeselli, Federico Zambon ed Enrico Cassaro per i profili di diritto amministrativo, nonché ad Alessandro Cuzzola Albanese per i profili fiscali.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro de Vivo, insieme all’Avv. Paola Morello.