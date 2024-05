Orrick con Bianalisi nell’acquisto di Medical Center

Guido Testa, Filippo Cristaldi

Il Gruppo Bianalisi ha rilevato il 100% della Medical Center S.r.l., centro medico privato con sede a Sesto Calende (VA), che eroga una vasta gamma di servizi, in particolare analisi di laboratorio, visite specialistiche, diagnostica per immagini e medicina del lavoro.

Bianalisi è stata assistita da Orrick per gli aspetti legali e contrattuali con un team composto da Guido Testa, partner, Filippo Cristaldi, special counsel e Roberta Dimaggio, associate, da Deloitte per gli aspetti contabili e finanziari con un team composto da Luca Zesi e Alessandro Foffa e da Advant Nctm per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner Manfredi Luongo e dalla managing associate Irene Aquili.

La società venditrice Felix S.r.l. è stata assistita dall’avvocato Roberto Vagaggini dello Studio legale Vagaggini e, per gli aspetti contabili e fiscali, dal dottor Marco Broggini dello Studio Broggini.