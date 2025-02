Aperti anche ai professionisti i fondi per certificare la parità di genere

Al via i contributi per la certificazione della parità di genere. E per la prima volta possono partecipare anche i professionisti e tutti i lavoratori autonomi. Nel secondo avviso pubblicato dal dipartimento per le Pari opportunità, infatti, è caduto il requisito obbligatorio dell’iscrizione al Registro imprese, presente invece nel primo bando di novembre 2023 e che, in automatico, aveva tagliato fuori dalla misura da 6,5 milioni di euro i professionisti non organizzati in società, che non possono...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi