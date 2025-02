Gli advisor nella compravendita a BNP Paribas REIM Luxembourg S.A. di due complessi logistici in costruzione a Vigasio

Francesco Mantegazza, Elena Generini, Filippo Cecchetti

Si è perfezionata l’operazione di forward purchase avente ad oggetto la costruzione e successiva vendita, da parte di Prelios SGR, in qualità di società di gestione di Fondo Logistica, a BNP Paribas REIM Luxembourg S.A., quale società di gestione di Fondo Lotus, di due complessi logistici realizzati nel Parco della Logistica Avanzata di Vigasio (VR).

L’acquirente BNP Paribas REIM Lux, che ha agito per conto di investitori istituzionali assistiti da J.P. Morgan Asset Management, è stato assistito dallo studio legale internazionale DLA Piper con un team guidato dalla partner Elena Generini e composto dall’avvocato Martina Pala, per i profili investment, e dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Filippo Colonna, per i profili town planning.

Per gli aspetti fiscali, l’acquirente è stato assistito da Fivers Studio Legale e Tributario, con un team composto dal managing partner Francesco Mantegazza, dal managing associate Edoardo Bassi, dalla junior associate Silvia Castiglioni e dalla trainee Rosanna Belloni.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il venditore Fondo Logistica con un team composto dal partner Filippo Cecchetti, dalla counsel Giulia Minetti Floccari e dall’associate Alessandra Tropiano.