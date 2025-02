Gli Studi nel finanziamento a Unitirreno per la nuova infrastruttura digitale sottomarina che collegherà Genova a Mazara del Vallo

Valentina Canalini, Angelo Speranza

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e GA (Grimaldi Alliance) hanno assistito, rispettivamente, il gruppo Unitirreno da un lato, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e SACE, dall’altro, in un’operazione di finanziamento a medio-lungo termine, assistita da garanzia Archimede emessa da SACE, concesso ad Unitirreno Submarine Network (Unitirreno), da Intesa Sanpaolo e da Banco BPM per la realizzazione della nuova infrastruttura digitale sottomarina in corso di realizzazione nel mar Tirreno per ca. 1.150 km e che collegherà Genova con Mazara del Vallo, con snodi verso Fiumicino (RM) e Olbia (SS). Il progetto, sviluppato da Unitirreno, società partecipata dagli Sponsors, Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., gestore del Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG e Unidata SpA, oltre ai manager promotori dell’iniziativa, consentirà il potenziamento delle infrastrutture di connettività, trasformando l’Italia in un hub digitale del Mediterraneo e creando un corridoio verso l’Africa, il Medio Oriente e l’Estremo Oriente.

Equita ha agito in qualità di financial advisor di Unitirreno.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Unitirreno e gli Sponsors per tutte le attività di strutturazione, negoziazione e sottoscrizione del contratto di finanziamento e dei documenti finanziari nonché per i profili relativi alla normativa golden power con un team guidato dalla partner Avv. Valentina Canalini, responsabile del Dipartimento energia e infrastrutture dello studio, e composto dal junior partner Avv. Daniele Pompei e dall’associate Avv. Maurizio Sirignano, nonché per tutti i profili attinenti alla redazione e la negoziazione dei contratti per la realizzazione e l’utilizzo delle landing station e la concessione di diritti IRU, con un team guidato dall’equity partner Avv. Gilberto Nava, responsabile del Dipartimento TMT dello Studio, con il supporto del senior associate Avv. Luca Tomazzoli.

GA (Grimaldi Alliance) ha assistito Intesa Sanpaolo, Banco BPM e SACE, con un team multidisciplinare, supervisionato dal Prof. Avv. Francesco Sciaudone, managing partner, e guidato dall’Avv. Angelo Alfonso Speranza, partner, che ha primariamente curato la strutturazione, negoziazione e sottoscrizione dei documenti finanziari, con un team composto dall’Avv. Paola Sepe, counsel, e dagli Avv.ti Emanuele Paoluzzi e Mario Emanuele Panu, unitamente all’Avv. Sergio Sambri, partner, all’Avv. Maurizio Mengassini, partner, con gli Avv.ti Federica Labanca e Carlo Ciccarelli, che hanno curato gli aspetti pubblicistici ed autorizzativi dell’operazione, nonché la revisione dei contratti di progetto, all’Avv. Giancarlo Luglini, partner, che, con l’Avv. Angelica Codazzi e la Dott.ssa Alessandra Braccio, ha curato gli aspetti societari e la revisione dei contratti IRU in essere, all’Avv. Giulia Lovaste, counsel, che, con l’Avv. Martina Lucin, ha curato i profili relativi alla normativa golden power, all’Avv. Maddalena Boffoli, partner, che, con l’Avv. Marco Ramuni, counsel, ha curato gli aspetti giuslavoristici, all’Avv. Salvatore Rocco che ha curato le tematiche di compliance 231, ed all’Avv. Carlo Cugnasca, partner, che ha curato i profili fiscali.