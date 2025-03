Nell’ambito del piano dell’offerta formativa dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e della scuola forense, di ANF Taranto e di Aiga Taranto, è stato organizzato il corso in materia di appalti dal titolo “APPALTI PUBBLICI E GARE CON LA P.A.: STRATEGIE, INNOVAZIONI E REGOLE PER OPERARE NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO”.

Il minicorso si occupa di evidenziare in modo dettagliato la disciplina dei contratti pubblici, degli appalti e delle gare con la Pubblica Amministrazione anche alla luce della disciplina comunitaria del PNRR, degli arresti giurisprudenziali e delle Authority indipendenti.

Il corso, che si svolgerà presso l’Auditorium “Avv. F. Miro” dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, presso il Tribunale di Taranto con accesso da Via Marche, prevede tre sessioni formative. La prima (20 marzo, ore 15 – 18) ha per oggetto l’introduzione del quadro normativo di appalti pubblici e gare; il secondo incontro formativo (3 aprile, ore 15 – 18) verterà sulle procedure di gara e gestione degli atti contrattuali mentre il terzo (24 aprile, ore 15 – 18) affronta le recenti innovazioni di cui al PNRR.

Prendere parte all’evento è possibile previa REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA. Partecipare in presenza, permette di maturare ai fini della formazione professionale continua per Avvocati n. 2 c.f.p. per ogni incontro (6 c.f.p. per l’intero percorso). Chi partecipa da remoto, riceverà l’url per il collegamento prima dell’inizio della diretta online ed avrà diritto a ricevere l’attestato di partecipazione

Per informazioni scrivere a:

s.legaleocchionero@libero.it ǀ avvv.lauradisanto@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA