Argos Surface Technologies acquista il 100% di Galvanotecnica Salvatori Bologna Srl: gli studi coinvolti

Andrea Vignozzi, Federico Dettori, Niccolò Cappellini e Tommaso Bernasconi









Argos Surface Technologies, gruppo specializzato nell’offerta di trattamenti e rivestimenti superficiali, assistito da VGN Studio Legale, ha acquisito il 100% di Galvanotecnica Salvatori Bologna Srl (“GSB”), azienda di Castenaso (BO) attiva da oltre 50 anni nel settore galvanico, con focus nel trattamento di zinco-nickel.



L’accordo è stato raggiunto con i fratelli Fabio e Luca Salvatori, assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni che rimarranno nel CdA per supportare il nuovo socio nel passaggio di gestione.



L’acquisizione si inserisce in un piano industriale strategico di build up avviato nel 2020 dal fondo di private equity Gradiente II, gestito da Gradiente Sgr e finalizzato a creare un gruppo leader nei trattamenti e rivestimenti superficiali andando a coprire tutti i principali segmenti italiani del settore industriale.



Tale investimento permetterà ad Argos di rafforzare la propria leadership nel mercato italiano dei trattamenti superficiali, di sviluppare un’ulteriore linea del business zinco-nickel, e di allargare la propria offerta di servizi all’interno di un bacino industriale strategico come quello emiliano.



Argos è stata assistita, per gli aspetti contrattuali e la due diligence legale, da VGN Studio Legale con un team guidato dal partner Andrea Vignozzi, coadiuvato da Valeria Pennino. NCTM Advant Studio Legale ha seguito la negoziazione del contratto di finanziamento con un team composto da Giovanni De Capitani, Bianca Macrina e Andrea Bertoni mentre lo Studio Russo De Rosa Associati la strutturazione dell’operazione con un team composto da Leo De Rosa, Niccolò Cappellini e Concetta Letizia Scimè



Per Gradiente l’operazione è stata condotta dal founding partner Carlo Bortolozzo e dall’investment manager Alberto Calgaro.



I venditori sono stati assistiti da GOP con un team guidato dal partner Federico Dettori, coadiuvato dall’associate Arianna Paone. Carlo Conti ha agito in qualità di financial advisor.



L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche - costituito da Crédit Agricole Italia e Banco BPM - assistito dallo studio legale Legance con un team composto da Tommaso Bernasconi, Beatrice Zilio, Federico Liberali e Alice Modenese.