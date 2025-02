Armodìa entra nel network Moore Global

team

Lo studio Armodìa-Professionisti Associati ha annunciato l’ingresso – a decorrere dal 1° gennaio – nel network internazionale Moore Global, che conta oggi oltre 37mila professionisti in più di 114 Paesi, di cui Armodìa costituirà l’ufficio di Roma.

Il core business del network è costituito dalle attività di consulenza contabile, fiscale e legale, con particolare attenzione all’impatto dei fattori ESG.

Con questa operazione, Moore Global rafforza la propria presenza in Italia.

I soci fondatori di Armodìa, Vincenzo Bancone (in foto), Anna Rita de Mauro, Sonia Mascarin e Luca Ugliano affermano: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questo prestigioso network in cui abbiamo trovato molti dei nostri valori. Ringraziamo il team Moore per la calorosa accoglienza e non vediamo l’ora di contribuire alla crescita, all’eccellenza e al prestigio del network”.

Il CEO di Moore Global, Anton Colella, ha dichiarato: “Sono felice che Armodía si sia unita a Moore Global. Armodìa apporterà ulteriore forza alle nostre realtà italiane e a quelle europee. Non vedo l’ora di vederli prosperare come parte di Moore”.