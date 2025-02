PedersoliGattai e Orrick negli accordi per l’acquisizione da parte di SUEZ di una partecipazione di maggioranza nel gruppo Ecosistem

Carla Mambretti, Sebastiano Cassani, Fabio Fauceglia

SUEZ, leader mondiale nelle soluzioni di economia circolare per l’acqua e i rifiuti, ha perfezionato gli accordi per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale del gruppo Ecosistem, operante nel settore del trattamento e del riciclo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L’operazione si inserisce nel piano di sviluppo di SUEZ nel settore del trattamento e del riciclo dei rifiuti industriali in Italia finalizzato a perseguire l’obiettivo del Gruppo di sostenere la transizione ecologica dei propri clienti con soluzioni circolari.

L’operazione è soggetta, tra l’altro, all’ottenimento delle autorizzazioni antitrust e golden power.

PedersoliGattai ha assistito SUEZ nell’operazione con un team guidato e coordinato dai partner Carla Mambretti (in foto) e Sebastiano Cassani (in foto) e composto dai senior associate Federico Montorsi e Giulia Fioramonti e dall’associate Arrigo Gattai per tutti gli aspetti corporate M&A. La senior counsel Micaela Tinti e la senior associate Donatella di Gregorio hanno curato tutti gli aspetti di diritto ambientale e amministrativo, mentre i profili penalistici sono stati seguiti dal senior associate Matteo Montorsi e dall’associate Elisa Taglietti. Il senior counsel Nicola Martegani e la senior associate Clara Balboni hanno curato tutti gli aspetti relativi alla due diligence coordinando un team di professionisti multidisciplinare.

SUEZ è stata assistita altresì da Gian Filippo Schiaffino, socio fondatore di AMTF Avvocati, in relazione ad alcune indagini preliminari di due diligence.

I venditori sono stati assistiti nell’operazione da Orrick con un team multidisciplinare composto dal partner Fabio Fauceglia (in foto), dal senior associate Eugenio Zupo, dal managing associate Giuseppe Fichera, dall’associate Riccardo Galet e dal trainee Guido Laroma Jezzi per tutti gli aspetti corporate M&A, mentre i profili di diritto amministrativo e penalistici sono stati curati rispettivamente dalla partner Mariangela Di Giandomenico e dalla partner Jean-Paule Castagno e dallo special counsel Andrea Alfonso Stigliano.

Subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, il closing dell’operazione è previsto nella prima metà del 2025.