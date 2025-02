Chiomenti, Paul Weiss e Latham & Watkins nel private placement di Ourvita da 170 milioni

Benedetto La Russa, Marco Paruzzolo, Stefan J. Arnold-Soulby, Nicolò Ascione e Alessia De Coppi

Ourvita, nota anche come Farmaceutici Procemsa S.p.A. Società Benefit, società attiva nello sviluppo e produzione di specialità farmaceutiche, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria di tipo private placement da 170 milioni di euro.

Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets, dal senior associate Niccolò Vernillo e dagli associate Bianca Manzini, Luca Serino, Maria Vittoria Strola e Lorenzo Russo per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca, alla counsel Elisabetta Costanza Pavesi, alla senior associate Giulia Zoppis e all’associate Giovanni Massagli.

Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente per profili di diritto inglese con un team guidato dai partner Stefan J. Arnold-Soulby, Nicolò Ascione e Timothy Lowe, con gli associate Nicholas Wendland, Brando Cremona, Amy Gareze, Rohit Pisal e Koko Xu.

Lo studio Latham & Watkins ha prestato assistenza ai fondi che hanno sottoscritto i titoli con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con l’associate Davide Camasi e la trainee Laura Sforzi. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese con il partner Fergus Wheeler e le associate Medha Vikram, Wei Jing Pamela Ng e Nicolle Odutoye; per i profili capital markets con il partner Matthew B. Schneider e gli associate Marco Bonasso e Izabela Prager; e per i profili tax con la counsel Blanca Vàzquez de Castro.

Maisto e Associati ha assistito i fondi sottoscrittori per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, con gli associate Francesco Semonella e Beatrice Francia.

Il team Trust & Agency Services (TAS) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l’emissione in qualità di Calculation Agent e Paying Agent, in coordinamento con il TAS di Londra.