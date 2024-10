Arresto in flagranza, sì all’avviso il giorno dopo sulla Pec del difensore senza utenza mobile

L’avviso al difensore dell’avvenuto arresto in flagranza che venga comunicato il giorno sulla Pec all’avvocato, non è causa di nullità della misura applicata, se per scelta dello stesso professionista non è pubblicata la sua utenza mobile sull’elenco dell’Ordine professionale. In tal caso, nessuna violazione del diritto di difesa è invocabile in quanto si tratta di circostanza derivante da scelta dell’avvocato e che non impedisce la partecipazione del difensore - in contraddittorio - all’udienza di convalida, vera sede dell’esercizio del diritto difensivo.

Così la Corte di cassazion penale - con la sentenza n. 39138/2024 - ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro l’ordiinanza che non aveva convalidato l’arresto in flagranza per violazione del dovere della polizia giudiziaria di immediato avviso al difensore nominato all’atto dell’arresto.

La norma che il Gip riteneva violata con superamento del termne di comunicazione immediata e compressione del diritto di difesa è il comma 2 dell’articolo 386 del Codce di procedura penale che letteralmente recita: dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero.

Nel caso concreto l’invio a mezzo Pec entro il giorno successivo all’arresto in flagranza è stato giudicato legittimo al fine della tempestiva comunicazione da effettuare al difensore e di garanzia dei diritti della persona arrestata.

La Cassazione ha però annullato l’ordinanza senza rinvio in quanto la fase sub iudice di legittimità era già conclusa senza possibilità che il principio affermato con la sentenza potesse dispiegare effetti giuridici nel caso concreto.