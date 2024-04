Arte in Ufficio: l’iniziativa di Deloitte Legal insieme ad ArtNoble Gallery

Dalle mostre ai premi fotografici, i professionisti sostengono la creatività. L’arte ha contribuito a promuovere “un’immagine fresca, dinamica, peculiare” per Deloitte Legal e il progetto “Arte In Ufficio” ne è diventato uno degli esempi più efficaci. Da gennaio e fino a giugno nella sede di Milano di Deloitte Legal è possibile ammirare le opere d’arte esposte in collaborazione con la galleria d’arte ArtNoble Gallery. ArtNoble Gallery, con la sua affascinante storia e sede nel vibrante quartiere di Lambrate, ha contribuito a plasmare il panorama artistico milanese: la collaborazione con Deloitte Legal è un’occasione per scoprire la bellezza dell’arte, momento di ispirazione artistica e connessione con i talentuosi artisti emergenti legati al territorio italiano.

Alle attività in campo artistico hanno dato slancio l’avvocato Giorgio Mariani, responsabile della sede milanese di Deloitte Legal , e l’avvocata Ida Palombella che, oltre ad essere Head of IP IT Data Protection di Deloitte Legal, è anche un’appassionata e specializzata in diritto dell’arte nelle sue diverse declinazioni. “L’arte nel contesto dello Studio – spiega l’avvocata Palombella – è per alcuni professionisti una passione e il progetto vuole essere un contributo al sistema dell’arte in generale e all’attività culturale della sede di Milano di Deloitte Legal. Questo contributo si realizza con l’obiettivo di coinvolgere la giovane creatività per nuovi e innovativi progetti.

“Arte in Ufficio” dà la possibilità di esporre e far conoscere il lavoro della galleria al di fuori dei circuiti canonici – aggiunge Matthew Noble - sensibilizzando su tematiche culturali e artistiche, e facilitando un primo approccio al collezionismo che aiuti e promuova gli artisti emergenti”.