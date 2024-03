Ashurst con Barings e Savills IM nello sviluppo di due poli logistici nel Nord Italia

Andrea Caputo

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Savills Investment Management SGR, per conto di un fondo alternativo di investimento immobiliare investito da Barings, nell’acquisizione di un terreno sito in San Giorgio Bigarello (Mantova) destinato allo sviluppo di un nuovo immobile ad uso logistico, da una società facente parte del gruppo Rossetto. Con questa operazione Barings e Savills proseguono nella strategia di espansione nel settore logistico nel Nord Italia, avendo recentemente concluso, assistite da Ashurst, un’analoga operazione per l’acquisto di un terreno nel comune di Balocco (in provincia di Vercelli) dalla società Moretti S.p.A. di Erbusco (BS), la quale ha curato lo sviluppo urbanistico dell’area ed ora sta realizzando i lavori di appalto “chiavi in mano”.

Entrambi i poli logistici saranno progettati secondo i più innovativi trend ESG, così da realizzare strutture all’avanguardia e che puntino all’autosufficienza energetica.

Per entrambe le operazioni, Ashurst ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Andrea Caputo, supportato dagli associate Vincenzo Esposito, Matteo Sortino e Silvio Nuzzo nonché dalla trainee Sofia Biondani, per gli aspetti real estate e transactional. Il partner Elena Giuffrè, il senior associate Gianluca Di Stefano e gli associate Francesca Sala e Daniele Tenconi hanno seguito gli aspetti urbanistici delle operazioni. Il partner Michele Milanese, l’associate Federico Squarcia e il trainee Giovanni Bruno hanno curato gli aspetti fiscali.