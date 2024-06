Ashurst e DLA Piper nel finanziamento da €100 mln di Fair Market Value Capital Partners e TD Asset Management per l’acquisizione di una quota in PSA Italy

Carloandrea Meacci, Nicola Toscano, Francesco Ferrari, Martina Antoniutti

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Fair Market Value Capital Partners (UK) Limited (“FMV”) – per conto del fondo FMV Industrial Infrastructure Fund I SCSp – e TD Asset Management Inc. (“TDAM”) – per conto del fondo TD Greystone Infrastructure Fund (Global Master) SCSp – nel finanziamento di importo pari a €100 milioni finalizzato al supporto dell’acquisizione di una partecipazione del 28% in PSA Italy da PSA International. Il long term financing è stato concesso da Pricoa Private Capital, la divisone private capital di PGIM, Inc., investment manager globale di Prudential Financial, Inc. (“Pricoa”), assistita da DLA Piper, attraverso un’emissione obbligazionaria di importo pari a €100 milioni di fixed rate Senior Secured Note.

PSA Italy riunisce i tre terminal container italiani di PSA Venice-Vecon a Venezia, PSA SECH nel bacino del porto storico di Genova e PSA Genova Pra’, uno dei più importanti terminal gateway in Italia. PSA Italy è parte di PSA International, uno dei principali gruppi portuali al mondo con oltre 60 terminal marittimi, ferroviari e terrestri dislocati in 160 sedi in 42 paesi.

Ashurst ha assistito FMV e TDAM nell’ambito finanziamento finalizzato all’acquisizione con un team multi-giurisdizionale coordinato dal managing partner Carloandrea Meacci e supportato dal counsel Nicola Toscano, insieme al senior associate Giorgio Sorci, agli associate Francesco Pizzal e Alessio Lisanti e alla trainee Michela Bardelli. Un team guidato dalla partner Elena Giuffrè e composto dal senior associate Gianluca Di Stefano e dall’associate Francesca Sala ha curato gli aspetti di diritto amministrativo. La partner Helen Jones, con il supporto della senior associate Kavisha Bilimoria, degli associate Oliver Radan e Audrey Lynch, della trainee Georgina Burford-Taylor hanno curato gli aspetti di diritto inglese. Gli aspetti di diritto lussemburghese sono stati curati da un team guidato dalla partner Katia Fettes, con il partner Jean-Philippe Smeets e il senior associate Fabio Vittore. Il partner Michele Milanese insieme alla partner Alexandra Clouté e all’associate Federico Squarcia hanno seguito gli aspetti fiscali relativi al finanziamento. Un team guidato dal partner Gabriele Accardo e composto dalla senior associate Giulia Carnazza e dall’associate Dalila Marchello ha seguito gli aspetti legati all’FDI. Il partner Jeffrey Johnson ha seguito gli aspetti di diritto statunitense mentre quelli di diritto belga sono stati curati da un team composto dal partner Arnaud Wtterwulghe, insieme al senior associate Bram Delmotte e all’associate Maxime Nuyts.

DLA Piper ha assistito Pricoa Private Capital con un team multi-giurisdizionale guidato, per i profili italiani, dai partner Luciano Morello e Francesco Ferrari e composto dagli avvocati Luigi Mula, Martina Antoniutti e Chiara Campagna. I partner Derwin Jenkinson, Charlotte Lewis Williams e Tony Lopez della sede di Londra, coadiuvati dal counsel Hugo Ahlner e dall’associate Tasha Chia, hanno seguito gli aspetti di diritto inglese e dello stato di New York. Gli aspetti di diritto belga sono stati curati da un team coordinato dalla partner Caroline Hoste e composto dalla counsel Hélène Van Steenberge e dall’associate Achille Lemey e Wout Priem dell’ufficio di Bruxelles. Le tematiche di diritto lussemburghese sono state seguite da un team guidato dal partner Xavier Guzman e composto dai senior associate Yann Zellet e Berta Blasco insieme alle associate Fanny Denoel e Irene Tamés de la Sierra.