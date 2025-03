Ashurst e Latham & Watkins nella nuova operazione di finanziamento di Hippocrates Holding, società di Antin

Nicola Nocerino, Carloandrea Meacci

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Hippocrates Holding, primo retail farmaceutico nazionale con oltre 500 farmacie sotto il brand di proprietà Lafarmacia., e Antin, principale azionista del Gruppo Hippocrates, in un’operazione di finanziamento attraverso la raccolta di nuovi capitali per supportare la prossima fase di crescita del gruppo che porterà a chiudere il 2025 con 600 farmacie di proprietà.

L’operazione di finanziamento vede coinvolti Hippocrates Holding e un pool di investitori istituzionali e banche nazionali e internazionali, assistiti dallo studio Latham & Watkins, nella modifica, incremento ed estensione degli accordi originari di finanziamento sottoscritti nel dicembre 2022, anche tramite l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario, nonché nell’accesso ad una nuova linea di credito da 350 milioni di euro, portando la complessiva operazione di finanziamento a oltre 1,25 miliardi di euro.

Il pool di investitori istituzionali e banche nazionali e internazionali è stato composto da, tra gli altri: taluni fondi rappresentati da BNP Paribas Asset Management Europe, Edmond De Rotschild, Rivage, Anima Alternative SGR, Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis S.A., Filiale di Milano, Banco BPM S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Filiale di Milano, Goldman Sachs Bank Europe SE, Kommunalkredit Austria AG, Banque Nomura France, Société Générale, Filiale di Milano e BPER Banca S.p.A..

Ashurst ha assistito Antin, principale azionista del Gruppo Hippocrates, e Hippocrates Holding con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner Carloandrea Meacci dell’ufficio di Milano, e ha incluso il counsel Nicola Toscano, la senior associate Yasmina Tourougou, l’associate Francesco Pizzal e il trainee Giovanni de Camelis per gli aspetti finanziari, la partner Annalisa Santini, con il supporto dell’associate Daniele Dainese, per gli aspetti di debt capital markets, il partner Michele Milanese e l’associate Federico Squarcia per i profili fiscali, e il partner Gabriele Accardo, la counsel Giulia Carnazza e l’associate Cecilia Ghinassi Carini per le questioni relative agli aspetti Antitrust e regolamentari. Il team londinese di Ashurst è stato coordinato dalla counsel Katherine Williams, supportata dall’associate Daniel Smith e dal trainee Rory McCracken, con la partner Helen Jones e gli associate Emma Bridger e Georgina Burford-Taylor per gli aspetti di debt capital markets.

Latham & Watkins ha assistito il pool di finanziatori con un team guidato dai partner di Londra Conrad Andersen e Seonaid Todisco, e composto dagli associate di Londra Evan Whyte, Pete Ma e Jason Lin. In Italia, il team è stato coordinato dai partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, e composto dagli associate Nicola Nocerino e Nicola Dall’Acqua e dai trainee Caterina Varali e Giovanni Felice Briscese. L’associate Marco Bonasso dell’ufficio di Milano ha gestito gli aspetti debt capital markets.

Maisto e associati ha assistito il pool di finanziatori per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, coadiuvati dall’associate Eleonora Finizio.