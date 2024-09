Ashurst e Legance nel finanziamento da €500 milioni per Enfinity

Umberto Antonelli, Monica Colombera

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito un club di investitori - composto da Infranity, Rivage, Schroders Capital, QIC e BNP Paribas Asset Management. - in relazione al finanziamento da €500 milioni a favore di Enfinity Global, società di servizi per le energie rinnovabili e la sostenibilità con sede negli Stati Uniti con un portafoglio di 25.1 gw di progetti di energia rinnovabile e di stoccaggio, tra cui asset operativi, in costruzione e in diverse fasi di sviluppo.

Il finanziamento servirà a finanziare lo sviluppo e la costruzione di 1,5 GW di impianti solari in Italia.

Ashurst ha assistito il club di investitori con un team cross-border guidato per l’Italia dal partner Umberto Antonelli, con il supporto della partner Elena Giuffrè, dei trainee Marco Messina e Matteo Perrone e in sinergia con il Managing Partner Carloandrea Meacci. Il team inglese è stato guidato dalla partner Laura Ho.

Legance ha assistito Enfinity Global rispetto ai profili di due diligence del portafoglio con un team coordinato dalla senior partner Monica Colombera con il supporto della senior counsel Giusi Colasuonno e del counsel Lucio Di Cicco e composto da Ilaria Chiuchiolo, Alessia La Medica, Alberto Tedeschi e Flavia Frascati.