Ashurst e Legance nel finanziamento a City Green Light

Carloandrea Meacci (Ashurst), Yasmina Tourougou (Ashurst), Simone Ambrogi (Legance) e Ilaria Rosa (Legance)









Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito City Green Light, società attiva nel settore dell'illuminazione pubblica, dell'efficienza energetica e dei servizi per la smart city, partecipata dal Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica, Marguerite Infrastructure Italy II e Banca Europea degli Investimenti - BEI (mediante Ipin 2E), nel finanziamento, di importo pari a €197 milioni concesso da un pool di banche assistite da Legance Avvocati Associati, volto a sostenere il piano di crescita della Società.



Il finanziamento, della durata di circa 7 anni, beneficerà della Garanzia Green di SACE per 96 milioni di euro, misura di sostegno pubblico alle imprese e al tessuto economico nazionale nell'attuazione del Green New Deal in Italia. Le risorse allocate, infatti, saranno principalmente destinate alla realizzazione degli investimenti funzionali alla transizione energetica e alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, promuovendo soluzioni integrate di efficienza energetica in settori chiave, tra cui l'illuminazione e lo sviluppo in business complementari, anche attraverso operazioni di M&A.



Gli istituti di credito coinvolti nell'operazione sono Intesa Sanpaolo, che attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Lender Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Banca Agente e Sace Agent, Cassa Depositi e Prestiti, UniCredit, BNL BNP Paribas e Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano in qualità di Bookrunners e Mandated Lead Arrangers. Intesa Sanpaolo ha agito, inoltre, in qualità di Green Loan Coordinator per la strutturazione delle linee green, per un importo di 192 milioni sul totale di 197 milioni di euro complessivi del finanziamento, finalizzate al sostegno dei progetti green che rientrano nel piano della Società.



Ashurst ha assistito City Green Light con un team guidato dal managing partner Carloandrea Meacci coordinato dall'associate Yasmina Tourougou con il supporto degli associate Andrea Enni, Francesca Perfetti e della trainee Giada Cristiano.



Per Legance ha agito un team coordinato dai partner Monica Colombera e Simone Ambrogi e gestito dalla Senior Associate Ilaria Rosa, con il supporto della Associate Sara Lahbal.

Il team di Due Diligence di Legance che ha supportato le banche nella fase di strutturazione del finanziamento è stato altresì composto dal Managing Associate Lucio Di Cicco, supportato dagli Associate Nicola Balestieri e Alessandro Sassoli.



Gli aspetti fiscali della documentazione finanziaria sono stati seguiti dalla Senior Counsel di Legance, Gabriella Geatti.



Vitale & Co ha assistito City Green Light in qualità di advisor finanziario con un team guidato dal partner Claudio D'Eletto supportato da Marco Negri, vice president e Alessia Burzotta analyst