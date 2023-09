Ashurst, Skadden e GTA nel finanziamento di Natixis CIB per il nuovo data center di STACK EMEA

Carloandrea Meacci (Ashurst), Pete Coulton (Skadden) e Federico Fischer (GTA)









Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Natixis CIB, nel suo ruolo di Sole Structuring Lead Arranger, Underwriter, Bookrunner e Agent, per il finanziamento di un nuovo data center per STACK EMEA, un ramo di Stack Infrastructure (“STACK”), a Siziano, a sud di Milano.



Il pacchetto di finanziamento comprende una linea di capex, una linea IVA e una linea di liquidità, tutte sottoscritte al 100% da Natixis CIB.



Il nuovo edificio sorgerà vicino all’esistente campus STACK, anch’esso finanziato da Natixis CIB, a dicembre 2020 e a febbraio 2022, sempre con il supporto di Ashurst, e sarà collegato a MIX, il più grande punto di interscambio Internet in Italia.



Per Ashurst, che ha redatto e negoziato tutta la documentazione finanziaria, ha agito un team coordinato dal managing partner Carloandrea Meacci con il counsel Nicola Toscano e l’associate Yasmina Tourougou. Il partner Michele Milanese, con il supporto dell’associate Federico Squarcia, ha curato gli aspetti fiscali, mentre il team guidato dal partner Kerion Ball, assistito dal senior associate Alec Peschlow e l’associate Matt Rowlands, ha seguito gli aspetti hedging.



Lo studio legale internazionale Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha assistito lo sponsor con un team coordinato dal partner Pete Coulton supportato dalle associate Zoe Cooper Sutton e Jit Qi Lim, mentre lo studio GTA ha assistito lo sponsor per gli aspetti di due diligence e diritto italiano, con un team coordinato dal socio Federico Fischer e composto dalla senior associate Laura Pibiri, dall’associate Federico Amaducci e dai junior associate Leonardo Spinadin e Lucrezia Ghezzi.