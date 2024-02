Assenza di Modello 231: non c’è inversione dell’onere della prova, ma è sempre l’accusa che deve provare la responsabilità dell’Ente

L’accertamento della responsabilità amministrativa dell’Ente ex D. Lgs. 231/2001 non può prescindere dalla valutazione puntuale dell’esistenza degli elementi di fatto e di diritto costitutivi dell’illecito, anche se l’Ente non ha concretamente adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC).

A conferma e sviluppo del presente principio si colloca la sentenza n. 4210/2024 (dep. 31.01.2024) della terza sezione penale della Cassazione.

La vicenda processuale trae...