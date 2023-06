Assicurazione Rca, ammissibilità dell'azione diretta ex articolo 141 Dlgs n. 209/2005 per il terzo trasportato con veicolo immatricolato all'estero a cura della Redazione Diritto









Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere terzo trasportato - Sinistro in cui sia coinvolto veicolo immatricolato all'estero ed assicurato con compagnia non aderente alla convenzione terzi trasportati (cd. ctt) - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa ...