Assicurazioni Generali ha completato con successo il riacquisto di obbligazioni subordinate e l’emissione del suo ottavo green bond. Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Clifford Chance gli studi coinvolti

Gioacchino Foti, Nicole Paccara, Michele Crisostorno, Fiona Chung

CRCCD e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Assicurazioni Generali, in qualità di emittente, e gli istituti bancari – Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc and UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Lead Managers e Bookrunners – nel collocamento di un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 2035 (i “Nuovi Titoli”), emesso in formato “green”.

I Nuovi Titoli sono stati emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da Generali in data 7 gennaio 2025, di (i) “€ 1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534), (ii) “€ 1,000,000,000 4.125 per cent. Fixed Rate Notes (XS1062900912)” e (iii) “GBP 350,000,000 6.269 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS0257010206) (insieme, i “Titoli”), con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a €500.000.000. Alla scadenza dell’offerta, l’importo nominale complessivo dei Titoli validamente offerti in riacquisto era pari a €1.190.585.554 equivalente e Generali ha accettato un ammontare pari a €499.994.000.

CRCCD ha assistito Assicurazioni Generali con un team guidato dal name partner Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung, dalla solicitor Bianca Casini e dal junior associate Gabriele Romeo.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e dalla trainee lawyer Greta Gavazzoni.