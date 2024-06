Attribuzione giudiziale del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevale l’esclusivo interesse del minore

Figli minori - Cognome - Attribuzione giudiziale del cognome - Valutazione del giudice - Interesse del minore

Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto...