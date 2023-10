Auto difettosa, non si può fare causa alla filiale italiana del produttore di Maurizio Hazan









Chi è tenuto, e a quale titolo, a risarcire il danno subito da un consumatore a causa di un vizio di un veicolo prodotto da una casa automobilistica europea e distribuito, in Italia, da un soggetto (filiale o concessionaria) che non ha avuto alcun ruolo nel processo di produzione? Per la Cassazione (ordinanza 26135 del 7 settembre), la filiale italiana del costruttore è estranea.

Il caso è nato dalla rottura di un cambio automatico, per la quale il consumatore ha chiesto un risarcitoria alla filiale...