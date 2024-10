Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio per il minore - Profili processuali e sostanziali

Il quadro normativo di riferimento

La libertà di circolazione prevista dall'art. 16 della Costituzione, dall'art. 13 della Carta dei diritti dell'uomo, nonché dall'art. 2 del protocollo 4 Carta EDU, incontra in presenza di un minore delle limitazioni, volte a contrastare quei trasferimenti posti in essere per sfuggire alla responsabilità e agli obblighi genitoriali o comunque contrari al supremo interesse della prole.

Per arginare tali condotte il legislatore prevede quindi la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio...