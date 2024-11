Autotutela doverosa e accesso parziale agli atti di gara

In materia di appalti pubblici, non è configurabile un obbligo giuridico di autotutela doverosa da parte della stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario, qualora gli illeciti professionali contestati siano basati su circostanze rilevanti per la valutazione dell’affidabilità professionale, ma non ancora oggetto di una specifica impugnazione. La discrezionalità amministrativa della stazione appaltante, infatti, le consente di non adottare un automatico provvedimento di esclusione o revoca...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi