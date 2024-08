Autovelox, no alle rilevazioni da auto in movimento se sono possibili altri modi

Il decreto ministeriale 11 aprile 2024 sui rilevatori di velocità è stato commentato soprattutto in relazione agli impianti fissi (cioè installati in modo permanente e in grado di funzionare di continuo, senza presidio di agenti), mentre è rimasta un po’ in ombra la sua applicazione alle postazioni mobili (piazzate e presidiate da agenti a bordo strada o su veicoli di servizio appostati). Queste ultime sono ormai in minoranza, ma ciò nulla toglie all’importanza di alcuni legittimi quesiti che sorgono...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi