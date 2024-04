Avvocati: 15 bandi assistenziali da Cassa Forense

Sono 15 i bandi assistenziali approvati da Cassa Forense per i propri iscritti nel 2024, in continuità con le iniziative degli anni precedenti. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’assistenza dal 1° gennaio, infatti, sono state introdotte nuove disposizioni per la partecipazione ai bandi indetti annualmente, per cui la Cassa ha stabilito la contestuale pubblicazione dei bandi approvati sia per fornire una panoramica complessiva delle prestazioni erogate, sia per evitare la sovrapposizione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi