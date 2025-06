Avvocati: contributi follow-up oncologico in scadenza

Domande in scadenza per il bando n. 16/2024 pubblicato da Cassa Forense per l’erogazione di contributi una tantum destinati ad avvocati e praticanti che affrontano il delicato periodo di follow-up oncologico. Il termine per presentare istanza scade infatti lunedì 30 giugno 2025.

Finalità e importo del bando di sostegno

L’iniziativa, inserita...