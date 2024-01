Avvocati e consulenti del lavoro strategici per avviare in azienda la settimana corta

Si fa presto a chiamarla settimana corta, l’esperimento avviato da alcune grandi aziende di riduzione dei giorni di lavoro. In realtà si tratta di una scelta che comporta una riorganizzazione del modello produttivo avviato soprattutto per attrarre talenti o trattenere figure professionali strategiche. Davanti a queste esigenze sono chiamati in causa, e lo saranno sempre di più, avvocati giuslavoristi e consulenti del lavoro per accompagnare le aziende nell’affrontare una rimodulazione degli orari...

