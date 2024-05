Avvocati e magistrati si confrontano sulla AI: non temere i cambiamenti

È con un invito a non temere il cambiamento che si è aperta in tribunale a Milano la settimana «Talk to the future» organizzata dal locale Ordine degli avvocati. Al centro il tema dell’intelligenza artificiale e della sua declinazione nella giurisdizione. Una novità che sia il presidente dell’Ordine forense Antonino La Lumia sia quello della Corte d’appello Giuseppe Ondei invitano a non respingere in blocco, quanto piuttosto a utilizzare per gli aspetti positivi che potrà dare. No quindi a una divisione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi