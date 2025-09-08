Avvocati: l’iscrizione all’albo non si può retrodatare
Il Consiglio nazionale Forense ha chiarito che l’iscrizione all’albo degli avvocati ha natura costitutiva e non può essere retrodatata rispetto al provvedimento del COA
L’iscrizione all’albo degli avvocati ha carattere costitutivo e non può essere retrodatata rispetto al provvedimento del Consiglio dell’ordine. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 75/2025, pubblicata il 4 settembre 2025 sul portale del Codice deontologico.
I fatti
Il procedimento trae origine dal ricorso di un praticante avvocato che aveva inoltrato istanza...