Avvocati: niente minaccia con la frase “comunque non finisce qui”

Integra il delitto di cui all’articolo 612 del codice penale (minacce) l’espressione, rivolta all’indirizzo di una persona, “comunque non finisce qui”. Frase che può intendersi come prospettazione di un’ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento. Però, venendo al caso concreto, (sentenza della Cassazione n. 10868/25), bisogna superare il solo dato testuale, trattandosi comunque di...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi