Avvocati, redditi più alti ma calano gli iscritti

Aumentano i redditi degli avvocati ma il numero dei professionisti si conferma in discesa per il terzo anno consecutivo. Un fenomeno non più episodico che, anzi, mostra «una tendenza di consolidamento». È quanto emerge dal bilancio consuntivo 2023 di Cassa Forense, che è stato approvato dal Comitato dei delegati lo scorso 19 aprile e che si chiude con un avanzo economico di 1,4 miliardi di euro e con il patrimonio netto dell’ente a quota 17,6 miliardi di euro (+8,67% rispetto all’anno precedente). ...

