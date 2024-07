LCA rafforza l’Energy con Valerio Vaccaro, nuovo Of Counsel

Valerio Vaccaro

LCA Studio Legale è felice di annunciare l’ingresso dell’avv. Valerio Vaccaro in qualità di Of Counsel, a partire da luglio. Vaccaro collaborerà in particolare con il Dipartimento Energy, Ambiente e Sostenibilità, guidato dal partner Dario Covucci.

Con un’esperienza pluridecennale in ambito Oil&Gas, in ruoli di sempre maggiore importanza - fino a quello di General Counsel - all’interno di una primaria società del settore appartenente al primo gruppo petrolifero al mondo, Vaccaro si è occupato nel corso della sua carriera come in-house di questioni di diritto civile e amministrativo e del relativo contenzioso, di operazioni societarie e immobiliari, nonché della compliance interna ricoprendo anche il ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della Segreteria Societaria.

Ha inoltre maturato competenze nel settore del diritto della concorrenza, avendo assistito in qualità di legale interno la società in diversi procedimenti istruttori, comunicazioni di operazioni di concentrazione ed indagini conoscitive avanti la Commissione Europea e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e ha coordinato l’assistenza legale relativamente ad operazioni di M&A in Italia e all’estero.