Avvocati.net e Clifford Chance per il round di finanziamento di Renewcast tramite struttura SAFE con South Western Power Group e CDP Venture Capital

Vittorio Novelli, Alessandro di Gioia, Ettore Panizza

Renewcast s.r.l., azienda italiana specializzata in tecnologie avanzate basate anche su intelligenza artificiale di forecasting e previsioni per la produzione di energia eolica, ha concluso un round di finanziamento da c.a. 2 milioni di euro con l’obiettivo di accelerare l’espansione globale e sviluppare ulteriormente le proprie tecnologie.

Il deal – strutturato tramite un meccanismo di “Simple agreement for future equity” (SAFE) – ha visto come lead investor l’americana South Western Power Group (SWPG), divisione del gruppo MMR e leader nello sviluppo di impianti di energia rinnovabile e linee di trasmissione negli Stati Uniti, e come co-investor CDP Venture Capital SGR S.p.a. tramite il proprio fondo Green Transition Fund - PNRR (GTF).

AVVOCATI.NET Studio Legale Associato ha assistito Renewcast con un team coordinato dal managing partner Alessandro Maria Lerro, supportato dall’Associate Partner Giulio De Bruno e dall’Associate Matteo Ettore Panizza (in foto a destra).

Clifford Chance ha assistito South Western Power Group con un team guidato dal Partner Giuseppe De Palma e composto dal Senior Associate Vittorio Novelli (in foto a sinistra), dal Senior Associate Andrea Andolina, dall’Associate Francesco Romagnoli, nonché dal Partner Luciano Di Via, dal Senior Associate Antonio Mirabile e, per gli aspetti labour, dal Partner Simonetta Candela con la Trainee Martina Sapio.

Il fondo Green Transition Fund - PNRR di CDP Venture Capital SGR S.p.a. è stato supportato dal proprio team legale interno guidato dal responsabile affari legali e societari Alessandro di Gioia (in foto al centro) unitamente a Matteo Fittante.

L’operazione contribuisce a rafforzare la capitalizzazione di Renewcast, società italiana dall’anima internazionale, consolidandone la posizione nel settore delle previsioni per la produzione di energia rinnovabile, con una particolare attenzione all’espansione nei mercati europei e statunitensi.